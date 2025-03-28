Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 28 марта 2025Наука и техника

Samsung выпустила телевизор за три миллиона рублей

Samsung представила 8K-телевизоры с QLED, 98-дюймовым экраном и поддержкой ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Samsung / YouTube 

Южнокорейская корпорация Samsung запустила продажи QLED-телевизоров разрешением 8K. Об этом сообщается на сайте компании в США.

Новые телевизоры линейки Neo QLED имеют разрешение 4K и 8K. Стоимость самой дорогой 4K-версии QN90F с диагональю 98 дюймов составляет 15 тысяч долларов, или около 1,3 миллиона рублей. Самый дорогой 8K-телевизор QN990F, который получил 98-дюймовый экран, оценили в 40 тысяч долларов, или около 3,4 миллиона рублей.

В корпорации отметили, что представили устройства с самой качественной картинкой на рынке. Телевизоры основаны на светодиодах Quantum Matrix Mini, имеют процессор NQ8 AI Gen3, поддержку технологии улучшения качества изображения Samsung Vision AI на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Также в телевизорах есть функция AI Motion Enhancer Pro, которая сглаживает контуры объектов, находящихся в движении. Телевизор поддерживают частоту обновления 240 герц. Все модели оснащены динамиками с технологией объемного звука Dolby Atmos.

В середине марта японская корпорация Sony представила новую технологию подсветки RGB LED для телевизоров будущего. По словам представителей фирмы, технология объединяет качества подсветок Mini LED и OLED.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев приказал ВСУ занять новые регионы в России

    Россиянам рассказали, как правильно копить на крупные покупки. В чем секрет?

    Реклама

    Суд отказал в праве на использование брендов сети OBI в России

    Оценено влияние землетрясения на туристические регионы Таиланда

    Российский боец вывел пять человек и тяжелораненого солдата из приграничья

    Назван возможный срок задержанному за нарколабораторию рэперу Obe1Kanobe

    В Венгрии посчитали троллингом одно решение Евросоюза

    Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом

    Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ как угодно

    Названо условие подорожания доллара до конца весны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше