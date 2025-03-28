Samsung выпустила телевизор за три миллиона рублей

Samsung представила 8K-телевизоры с QLED, 98-дюймовым экраном и поддержкой ИИ

Южнокорейская корпорация Samsung запустила продажи QLED-телевизоров разрешением 8K. Об этом сообщается на сайте компании в США.

Новые телевизоры линейки Neo QLED имеют разрешение 4K и 8K. Стоимость самой дорогой 4K-версии QN90F с диагональю 98 дюймов составляет 15 тысяч долларов, или около 1,3 миллиона рублей. Самый дорогой 8K-телевизор QN990F, который получил 98-дюймовый экран, оценили в 40 тысяч долларов, или около 3,4 миллиона рублей.

В корпорации отметили, что представили устройства с самой качественной картинкой на рынке. Телевизоры основаны на светодиодах Quantum Matrix Mini, имеют процессор NQ8 AI Gen3, поддержку технологии улучшения качества изображения Samsung Vision AI на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Также в телевизорах есть функция AI Motion Enhancer Pro, которая сглаживает контуры объектов, находящихся в движении. Телевизор поддерживают частоту обновления 240 герц. Все модели оснащены динамиками с технологией объемного звука Dolby Atmos.

В середине марта японская корпорация Sony представила новую технологию подсветки RGB LED для телевизоров будущего. По словам представителей фирмы, технология объединяет качества подсветок Mini LED и OLED.