Sony показала телевизор будущего

Sony представила новую технологию подсветки телевизоров на основе светодиодов

Японская корпорация Sony представила новую технологию подсветки RGB LED для телевизоров будущего. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам представителей фирмы, новая технология объединяет качества подсветок Mini LED и OLED. В ее случае матрица телевизора состоит из светодиодов или субпикселей красного, зеленого и синего цветов. В случае обычной подсветки матрица состоит из светофильтров. В компании заметили, что RGB LED позволяет добиться более точной цветопередачи и более яркого изображения.

В новых телевизорах RGB LED также отсутствует слой квантовых точек. Благодаря этому искажение цвета достигает минимума. В Sony рассказали, что телевизоры на основе новой подсветки могут иметь яркость до 4000 нит.

«Мы считаем, что можем гарантировать не только хорошее качество изображения, но также надежность и стабильность», — заявила The Verge представитель компании Мара Редикан. При этом в корпорации не собираются отказываться от производства телевизоров на основе технологий подсветки Mini LED, QD-OLED и Micro LED.

В Sony не стали раскрывать сроки появления в продаже первых «телевизоров будущего», но назвали RGB LED «технологией для 2026 года».

В середине января в корпорации LG сообщили, что ПК-геймеры во всем мире начали массово переходить на OLED-мониторы. Согласно внутренним данным фирмы, 22 процента игровых мониторов на рынке имеют OLED-матрицу.