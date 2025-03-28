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13:46, 28 марта 2025Ценности

Раскрыты многомиллионные траты певицы Бьянки на пластику

Хирург Агапов: Певица Бьянка потратила на пластику более трех миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Раскрыты многомиллионные траты белорусской и российской певицы Бьянки (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на коррекцию внешности. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Известно, что исполнительница решилась на эндоскопическую суспензию верхней трети лица, частичную резекцию жировых комков Биша, липофилинг в зоне носогубных складок и пластику молочных желез.

По словам пластического хирурга Дениса Агапова, общая стоимость упомянутых хирургических манипуляций составила более трех миллионов рублей.

«Вмешательство по лицу обычно обходится в районе 1,8-1,9 миллиона рублей, пластика молочных желез в среднем — 1,4 миллиона. Если все вместе собрать, получается где-то порядка 3,2-3,3 миллиона с учетом накладных расходов, компрессионного белья, послеоперационного ведения и так далее», — высказался доктор.

Ранее в марте стало известно, что певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику. Звезда поделилась видео, в котором она запечатлела себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. В ролике артистка призналась, что решила уменьшить грудь.

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