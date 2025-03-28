Раскрыты подробности о строительстве самой дорогой дороги России

Вице-премьер Хуснуллин: На проектирование трассы Джубга — Сочи нужен еще год

На проектирование новой скоростной трассы Джубга — Сочи потребуется еще как минимум год. Подробности о строительстве самой дорогой дороги России раскрыл вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Дороги находятся в планировании, составлении проектно-сметной документации, в рамках шестилетнего плана уже на определенных участках приступим к строительству», — рассказал замглавы кабмина. Хуснуллин пояснил, что сроки проектирования затягиваются из-за сложной геологии на участках.

Скоростная автомагистраль Джубга — Сочи должна в четыре раза сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи. Строительство трассы оценивают в 1,4 триллиона рублей, что делает ее самым дорогим проектом в стране.

Ранее стало известно, что эта дорога будет платной. Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко пояснил, что это связано с тем, что деньги на ее строительство возьмут из Фонда национального благосостояния.