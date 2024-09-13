Раскрыты подробности о самой дорогой дороге России

Глава «Автодора» Петушенко: новая трасса Джубга — Сочи будет платной

Проезд по новой трассе Джубга — Сочи будет платным. Подробности о самой дорогой дороге России раскрыл глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает РИА Новости.

Петушенко отметил, что отличительной чертой госкомпании является привлечение денег с рынка в условиях недостаточного финансирования со стороны государства.

«Поэтому все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния. Эти деньги возвратные и платные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы тоже привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», — заявил глава «Автодора».

Ранее стало известно, что строительство трассы Джубга — Сочи собрались ускорить. Быстрее, чем запланировано, хотят завершить возведение участка дороги Кудепста — село Веселое протяженностью около десяти километров.

В целом строительство скоростной трассы Джубга — Сочи оценивают примерно в 1,4 триллиона рублей, 600 миллиардов из которых планируется привлечь из внебюджетных источников.