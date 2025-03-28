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18:18, 28 марта 2025Наука и техника

Развеян миф о вреде смартфонов

Frontiers in Computer Science: Смартфоны никак не влияют на концентрацию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Близость смартфона не мешает сосредоточиться — люди отвлекаются даже без него. Британские ученые выяснили, что люди продолжают отвлекаться даже без телефона под рукой. Вместо экрана смартфона внимание уходит на ноутбук. Исследование опубликовано в Frontiers in Computer Science.

В эксперименте приняли участие 22 добровольца. Два дня подряд они работали в звукоизолированной комнате по пять часов, используя ноутбук и смартфон. В первый день телефон лежал рядом на столе, во второй — на расстоянии полутора метров. Все уведомления были включены, а действия участников не ограничивались.

Ученые предполагали, что если убрать телефон с поля зрения, уровень отвлечения снизится. Однако результаты показали, что, хотя смартфоном пользовались реже, участники тут же переключались на развлекательные сайты и приложения на ноутбуке. Общее количество времени, потраченное на отвлечения, почти не изменилось.

По словам авторов, дело не в зависимости от телефона, а в самом паттерне поведения — привычке менять фокус внимания. Смартфон — лишь удобный инструмент, к которому легко обратиться, даже без четкой цели. Но если его убрать, человек находит альтернативу.

Исследователи отмечают, что полностью исключить цифровые отвлечения невозможно. Однако их можно контролировать: отключать уведомления, ограничивать доступ к приложениям или использовать режимы концентрации. Особенно важно развивать такие навыки у подростков, которые пока только учатся управлять вниманием.

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