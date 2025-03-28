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09:04, 28 марта 2025Экономика

Реальные ставки по потребительским кредитам в российских банках продолжили расти

«Известия»: Верхняя граница ПСК в ряде банков поднялась до 60-76 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Реальные ставки по потребительским кредитам в российских банках продолжили расти, несмотря на продолжительное сохранение ключевой на уровне 21 процента годовых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного анализа.

За последние несколько недель средний уровень полной стоимости кредита (ПСК, включает стоимость страховок и комиссий) в российских финансовых организациях увеличился на 2,5 процентного пункта (п.п.). Ближе к концу марта 2025 года показатель поднялся до уровня 39,6 процента годовых. При этом верхняя границы ПСК в среднем почти достигла 50 процентов, а у некоторых крупных игроков ушла к 60-76 процентам.

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Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с ужесточением политики крупных банков в отношении рискованных заемщиков. Последним взять кредит при таких условиях будет крайне трудно. Таким образом, поясняют аналитики, финансовые организации стремятся обезопасить себя от угрозы невыплат по потребительским кредитам. В настоящее время получить относительно дешевый заем может только клиент с идеальной кредитной историей. Ожидать постепенного снижения реальных ставок по потребкредитам следует не раньше второй половины 2025 года. Именно с этого периода, полагают участники рынка, руководство Центробанка (ЦБ) начнет постепенно ослаблять свою денежно-кредитную политику.

Ключевая ставка в России держится на отметке 21 процент с октября 2024 года. По итогам мартовского заседания совет директоров решил оставить планку неизменной на фоне сохраняющегося инфляционного давления на российскую экономику. Главным условием для снижения ставки в ЦБ назвали устойчивое замедление темпов роста потребительских цен, чего пока не наблюдается. Более того, глава регулятора Эльвира Набиуллина спрогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится через месяц.

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