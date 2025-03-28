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16:14, 28 марта 2025Моя страна

Рекордный приток населения зафиксировали в одном регионе России

Рекордный прирост населения на Дальнем Востоке зафиксирован в 2024 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bezuglova Evgeniia / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году регионы Дальнего Востока зафиксировали исторический прирост населения — 24 тысячи человек. По данным правительства Забайкальского края, тенденция стала результатом активных программ по привлечению новых жителей.

За три года в рамках государственной инициативы по переселению соотечественников в регион прибыло 194 человека, а с момента старта программы — более 2,5 тысячи. Параллельно работает проект «Повышение мобильности трудовых ресурсов», благодаря которому в 2024 году поддержку получили 12 работодателей. Они привлекли 30 квалифицированных специалистов из других областей, что потребовало 30 миллионов рублей финансирования. В следующем году планируется аналогичный объем субсидий. С 2020 по 2024 год регион принял 139 специалистов, среди которых особенно востребованы инженеры, технические эксперты, агрономы, руководители и машинисты.

Статистика подтверждает положительную динамику: согласно данным Забайкалкрайстата, за январь — ноябрь 2024 года в Забайкалье прибыло на 16 процентов больше людей, чем за аналогичный период 2023-го — около 23 тысяч человек. Одновременно уменьшился отток населения: на 14,7 процента, до 21 тысячи человек.

Один из ключевых факторов, способствующих увеличению числа жителей, — развитие высшего образования. Как сообщили в Минвостокразвития РФ, программа «Приоритет-2030. Дальний Восток» помогла удержать студентов, ранее уезжавших на учебу в центральные регионы России. Теперь на 10 процентов больше школьников выбирают местные университеты, а количество иностранных студентов в вузах ДФО выросло в 1,5 раза.

Если в 2021 году в дальневосточных вузах обучалось около 27 тысяч человек, то к 2024 году эта цифра превысила 42 тысячи. За два года приток студентов из других регионов увеличился в три раза, что положительно сказывается на развитии экономики и социальной инфраструктуры Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что на 1 января 2025 года численность населения России составила 146 028 325 человек. В Росстате отметили, что прирост населения наблюдался в 20 субъектах России. В их числе были регионы Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов.

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