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14:46, 28 марта 2025Ценности

Решетова заявила о желании родить ребенка на фоне слухов о беременности избранницы Тимати

Модель Анастасия Решетова заявила о желании родить еще одного ребенка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель Анастасия Решетова заявила о желании родить ребенка на фоне слухов о беременности избранницы рэпера Тимати Валентины Ивановой. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

29-летняя экс-возлюбленная рэпера снялась на отдыхе в белом мини-платье. Она держала на руках маленького сына манекенщицы Николы Осиповой. «Дамир вызвал желание иметь еще одного ребенка», — указала в подписи автор поста.

При этом источники в окружении Тимати сообщили о беременности Ивановой. Однако сама девушка назвала враньем данные заявления.

Тимати и Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах «Ключи от рая» и «Зеро». В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир. В сентябре 2020 года стало известно о расставании пары.

Ранее в марте рэпера и модель заподозрили в совместном отдыхе в Абу-Даби.

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