Россия потребовала от ОБСЕ добивать от Молдавии освобождения Гуцул

Россия потребовала от ОБСЕ добиться освобождения главы Гагаузии Гуцул

Россия направила в адрес генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, а также глав исполнительных структур Организации официальные письма с требованием оказать на власти Молдавии давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает Telegram-канал российского постпредства России при организации.

Москва также призвала прекратить любые действия, противоречащие обязательствам Кишинева как страны-участницы ОБСЕ. Лукашевич добавил, что Москва надеется на оперативную реакцию руководства ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле изучили просьбу Евгении Гуцул помочь в освобождении.

Глава Гагаузии была задержана в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Позднее стало известно о подготовке прошения прокуратуры Молдавии об аресте главы Гагаузии на 30 дней.