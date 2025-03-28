Россиянам назвали главный фактор риска туберкулеза

Нарколог Холдин предупредил, что курение повышает риск бронхита и туберкулеза

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин назвал курение главным фактором риска туберкулеза и бронхита. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

Врач рассказал, что туберкулез — опасное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Одним из главных факторов, повышающих риск заражения, считается курение. По словам доктора, повышенная восприимчивость курильщиков к инфекции объясняется тем, что содержащиеся в сигаретах вредные вещества раздражают слизистую легких и снижают иммунитет. Из-за этого патогенные микроорганизмы сложнее выводятся из органов дыхательной системы, что, в свою очередь, провоцирует в них очаги воспаления.

«Уже на этом фоне могут развиться бронхит, туберкулез и другие не менее серьезные заболевания. Согласно статистике, курение увеличивает вероятность развития туберкулеза в несколько раз», — предупредил Холдин.

В заключение нарколог напомнил, что для укрепления иммунитета и сохранения здоровье легких надо соблюдать режим дня, гулять и заниматься спортом, правильно питаться, а также бросить курить.

Ранее врач Наталья Васильева рассказала, как можно диагностировать туберкулез на ранних стадиях. По словам доктора, болезнь можно заметить по «синдрому интоксикации», к которому врачи относят слабость, постоянное ощущение усталости, сложности в выполнении достаточно привычных ежедневных дел, снижение аппетита, небольшое повышение температуры.