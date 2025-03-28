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17:27, 28 марта 2025Путешествия

Россиянин описал землетрясение в Бангкоке словами «все ходило ходуном»

Российский турист в Бангкоке рассказал, что дома трясло при землетрясении
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянин оказался в Бангкоке, Таиланд, во время землетрясения и рассказал, что дома сильно трясло. Об этом он сообщил телеканалу «360».

Турист по имени Сергей поделился, что во время первых подземных толчков был в отеле и поначалу подумал, что ему стало плохо. «Оказалось, это не в глазах плывет, это стены трясутся, все ходуном ходит», — такими словами описал он этот опыт.

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Сергей добавил, что ситуацию для него осложняли последствия операции, из-за которых он передвигается на костылях — эвакуировался из здания он с трудом.

Другой российский путешественник сообщил РИА Новости, что после землетрясения в городе наблюдаются перебои с транспортом. «Очень много людей с чемоданами ходят по городу в растерянности. Аэропорты сначала закрывали, но уже открыли, а вот метро не работает, и в городе транспортный коллапс», — добавил он.

Ранее россияне, которые оказались в эпицентре землетрясения в Мьянме, рассказали, что прямо рядом с ними рухнула стена. Некоторые видели, как разрушились древние крепости.

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