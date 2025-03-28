Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 28 марта 2025Путешествия

Россиянка оказалась в эпицентре землетрясения и описала опыт словами «я почти обделалась»

Shot: Российские туристы оказались в эпицентре землетрясения в Мьянме
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото:Myo Kyaw Soe / XinHua / Globallookpress.com

Российские туристы оказались в эпицентре землетрясения в Мьянме — городе Мандалае. Своим опытом они поделились с Telegram-каналом Shot.

По данным источника, сейчас в Мьянме отдыхают около 100 россиян. Путешественники рассказали, что в момент первых толчков они осматривали достопримечательности и прямо рядом с ними рухнула стена. Еще один турист приехал посмотреть на крепость и увидел, как она разрушилась.

Материалы по теме:
Разрушенные отели, небоскребы и мосты: жуткие кадры сокрушительного землетрясения в туристических Таиланде и Мьянме
Разрушенные отели, небоскребы и мосты:жуткие кадры сокрушительного землетрясения в туристических Таиланде и Мьянме
Сегодня
«Здания ходили ходуном». Россиян экстренно эвакуируют после землетрясений в Мьянме и Таиланде. Что там происходит?
«Здания ходили ходуном». Россиян экстренно эвакуируют после землетрясений в Мьянме и Таиланде. Что там происходит?
Сегодня

«Первый раз я в Мьянме и почти обделалась, — такими словами описала россиянка произошедшее. — Я готовила, и потрясло так, что из кастрюли вода выплескиваться стала. Мерзкое ощущение».

По словам другого отдыхающего, он выбегал из дома в одних трусах с телефоном в руке. «Восемь этажей пролетел за десять секунд», — признался он.

Ранее российская туристка в Таиланде рассказала, что люди стали массово покидать Бангкок. Путешественники пытаются выбраться подальше от высоких зданий.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле пригрозили ответить Украине на атаки на энергообъекты

    Одна мужская одежда стала модной у женщин

    Раскрыты подробности состояния госпитализированного Паши Техника

    Некоторых людей предупредили об опасности горячих ванн

    Двух россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков

    На Западе заявили о праве России определять вводящие войска на Украину страны

    В России назвали задачи армии после отхода ВСУ из Курской области

    Карасин рассказал об обсуждении с США поведения Киева

    Россияне устроили массовую драку из-за права посещать одну могилу

    В России назвали санкции Европы экспериментом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше