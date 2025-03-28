Россиянка оказалась в эпицентре землетрясения и описала опыт словами «я почти обделалась»

Shot: Российские туристы оказались в эпицентре землетрясения в Мьянме

Российские туристы оказались в эпицентре землетрясения в Мьянме — городе Мандалае. Своим опытом они поделились с Telegram-каналом Shot.

По данным источника, сейчас в Мьянме отдыхают около 100 россиян. Путешественники рассказали, что в момент первых толчков они осматривали достопримечательности и прямо рядом с ними рухнула стена. Еще один турист приехал посмотреть на крепость и увидел, как она разрушилась.

«Первый раз я в Мьянме и почти обделалась, — такими словами описала россиянка произошедшее. — Я готовила, и потрясло так, что из кастрюли вода выплескиваться стала. Мерзкое ощущение».

По словам другого отдыхающего, он выбегал из дома в одних трусах с телефоном в руке. «Восемь этажей пролетел за десять секунд», — признался он.

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