Российский фондовый рынок резко снизился на фоне новостей геополитики

Индекс Мосбиржи снижается 28 марта, вплотную приблизившись к 3000 пунктов

Российский фондовый рынок в ходе торгов 28 марта, резко снижается, опускаясь на момент написания материала на 2,43 процента, до 3 009,16 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи, который еще вчера впервые с первой половины февраля упал ниже 3100 пунктов, в пятницу вплотную приближался к отметке в 3000 пунктов, достигая на минимуме 3001,62.

«Российский рынок за два предыдущих дня потерял 150 пунктов, опустившись с 3200 в район 3050. Сегодня в отсутствии позитивных геополитических новостей индекс Мосбиржи продолжил движение вниз», — говорится в обзоре «БКС Экспресс».

Как отмечают эксперты, среди лидеров снижения на фоне удара ВСУ по ГИС «Суджа» в Курской области находятся акции «Газпрома».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что украинская сторона ежедневно пытается бить в нарушение моратория по российским энергетическим объектам. Также он указал, что нежелание ЕС снимать санкции с РФ означает отсутствие намерения идти по пути мира.