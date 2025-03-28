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15:54, 28 марта 2025Экономика

Российский фондовый рынок резко снизился на фоне новостей геополитики

Индекс Мосбиржи снижается 28 марта, вплотную приблизившись к 3000 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок в ходе торгов 28 марта, резко снижается, опускаясь на момент написания материала на 2,43 процента, до 3 009,16 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи, который еще вчера впервые с первой половины февраля упал ниже 3100 пунктов, в пятницу вплотную приближался к отметке в 3000 пунктов, достигая на минимуме 3001,62.

«Российский рынок за два предыдущих дня потерял 150 пунктов, опустившись с 3200 в район 3050. Сегодня в отсутствии позитивных геополитических новостей индекс Мосбиржи продолжил движение вниз», — говорится в обзоре «БКС Экспресс».

Как отмечают эксперты, среди лидеров снижения на фоне удара ВСУ по ГИС «Суджа» в Курской области находятся акции «Газпрома».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что украинская сторона ежедневно пытается бить в нарушение моратория по российским энергетическим объектам. Также он указал, что нежелание ЕС снимать санкции с РФ означает отсутствие намерения идти по пути мира.

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