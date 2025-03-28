В Кремле оценили частоту ударов ВСУ по энергообъектам

Песков: ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по энергообъектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по российским энергообъектам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны украинских военных — прим. "Ленты.ру") продолжаются ежедневно», — сказал он.

Президенты России Владимир Путин 18 марта провел переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которых поддержал предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергообъектам на 30 дней. Согласие с этим также выразил украинский лидер Владимир Зеленский.

Впоследствии Минобороны России неоднократно обвиняло украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Отмечается, что ВСУ предпринимали попытки нанесения ударов по российской инфраструктуре в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.