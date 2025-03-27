Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:56, 27 марта 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал до уровней первой половины февраля

Индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник опустился ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля, свидетельствуют данные торгов. На минимуме он достигал 3 099,06, а к моменту написания материала скорректировался до 3115, снижаясь на 0,99 процента.

Падение до уровней первой половины прошлого месяца (в указанный день состоялась первая телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа, добавившая рынкам оптимизма) произошло в связи с сохраняющейся неопределенностью по поводу возможного урегулирования украинского конфликта, отмечают эксперты.

Также на снижение индекса, который и так слабеет седьмую сессию подряд, влияет и ситуация вокруг дела против основателя «Русагро» Вадима Мошковича, которого накануне задержали, а в четверг Мещанский суд Москвы принял решение о его аресте. Падение стоимости акций этого крупнейшего российского агрохолдинга составило 26 марта на фоне первых новостей об уголовном деле около 20 процентов, сегодня же бумаги продолжают дешеветь (до 169,12 рубля в моменте), теряя еще 7,08 процента.

Во вторник, 25 марта, индекс Мосбиржи снижался в течение дня на фоне отсутствия конкретики по поводу прошедших в Саудовской Аравии переговоров с участием представителей РФ, США и Украины. Затем он отыграл часть дневного падения после публикации заявления Белого дома об итогах, поднявшись с 3131 до более чем 3164 пункта, однако в контексте дальнейших обсуждений положения дел остаться в зоне роста не смог.

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    Путин прилетел в Заполярье

    Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

    Небензя обвинил Запад в политике диктата

    Самый большой молочный холдинг в России подвел итоги 2024 года

    Бывший солдат ВСУ рассказал о применении украинскими войсками запрещенного оружия

    Американские вузы захотели запретить прием связанных с ХАМАС студентов

    Карпин раскрыл подробности матча России с Ираном

    Лукашенко оценил возможность включения печатного станка

    В Сумах произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше