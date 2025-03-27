Российский фондовый рынок упал до уровней первой половины февраля

Индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник опустился ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля, свидетельствуют данные торгов. На минимуме он достигал 3 099,06, а к моменту написания материала скорректировался до 3115, снижаясь на 0,99 процента.

Падение до уровней первой половины прошлого месяца (в указанный день состоялась первая телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа, добавившая рынкам оптимизма) произошло в связи с сохраняющейся неопределенностью по поводу возможного урегулирования украинского конфликта, отмечают эксперты.

Также на снижение индекса, который и так слабеет седьмую сессию подряд, влияет и ситуация вокруг дела против основателя «Русагро» Вадима Мошковича, которого накануне задержали, а в четверг Мещанский суд Москвы принял решение о его аресте. Падение стоимости акций этого крупнейшего российского агрохолдинга составило 26 марта на фоне первых новостей об уголовном деле около 20 процентов, сегодня же бумаги продолжают дешеветь (до 169,12 рубля в моменте), теряя еще 7,08 процента.

Во вторник, 25 марта, индекс Мосбиржи снижался в течение дня на фоне отсутствия конкретики по поводу прошедших в Саудовской Аравии переговоров с участием представителей РФ, США и Украины. Затем он отыграл часть дневного падения после публикации заявления Белого дома об итогах, поднявшись с 3131 до более чем 3164 пункта, однако в контексте дальнейших обсуждений положения дел остаться в зоне роста не смог.