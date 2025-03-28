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08:57, 28 марта 2025Ценности

Российский психиатр высказался об инциденте с покалеченной в Дубае моделью

Психиатр Шуров заступился за покалеченную в Дубае модель Ковальчук
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Ковальчук

Мария Ковальчук. Фото: @ae3marylu

Российский психиатр Василий Шуров заступился за искалеченную в Дубае украинку Марию Ковальчук. Свое мнение он высказал на YouTube-канале своей клиники.

Врач отметил, что даже если она не была связана с модельным бизнесом, а оказывала секс-услуги, никому не позволено с таким зверством покалечить человека, сломать ей позвоночник и бросить на обочине дороги. «Я прошу оставаться людьми, не заниматься виктимблеймингом. Какой бы образ жизни человек не вел, это никоим образом не оправдывает насилие», — отметил Шуров.

Ранее сообщалось, что Ковальчук видели незадолго до ее исчезновения. Как рассказали знакомые девушки, при этом она находилась в нестабильном эмоциональном состоянии, впадая в «непонятные истерики». Также было высказано предположение, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на "тусовку", за участие в подобном мероприятии она могла заработать «десятки тысяч долларов».

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