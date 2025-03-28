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08:20, 28 марта 2025Мир

США предложили Украине новую сделку

FT: США предложили Украине новую сделку по ресурсам без гарантий безопасности
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче по условиям и не включает в себя гарантии безопасности. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США настаивают на новой масштабной сделке по контролю над критически важными минеральными и энергетическими активами Украины, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен, в агрессивном расширении своих предыдущих требований», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что речь идет и о приобретении США газа, нефти, а также контроля над ключевыми объектами энергетики страны. Ранее предполагался только контроль над редкоземельными металлами.

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что для управления средствами, заработанными на добыче ресурсов, будет создан специальный фонд. По задумке США, в него войдут три американца и два украинца, что обеспечивает Вашингтону преимущество при принятии ключевых решений.

19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает нужными американской стороне ресурсами, в том числе редкоземельными металлами. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет наладить масштабную торговлю с Москвой.

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