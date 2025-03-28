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10:04, 28 марта 2025Мир

Трамп проведет радикальную чистку в федеральных ведомствах

WP: Белый дом сократит до 50 процентов сотрудников федеральных агентств
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может сократить от 8 до 50 процентов сотрудников федеральных агентств. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренний документ Белого дома.

«Не секрет, что администрация Трампа стремится сократить штат федеральной бюрократии и сократить растраты, мошенничество и злоупотребления», — заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

Документ затрагивает 22 федеральных агентства. В частности, в нем приводятся возможные цифры сокращений по некоторым ведомствам — до половины сотрудников Министерства жилищного строительства и почти трети работников Налогового управления. Однако Филдс подчеркнул, что данный документ является предварительным и не отражает окончательных решений администрации.

20 марта Трамп подписал указ об упразднении Министерства образования США. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, агентство неэффективно расходовало средства налогоплательщиков и наносило ущерб системе образования.

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