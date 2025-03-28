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10:05, 28 марта 2025Наука и техника

Стало известно об эшелонированной защите у танков будущего

«Уралвагонзавод»: Танки будущего получат эшелонированную защиту
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танки будущего получат эшелонированную защиту. Об этом РИА Новости стало известно от концерна «Уралвагонзавод».

«Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств», — заявили в компании.

В концерне заметили, что многоуровневая защита позволит выдержать более плотный и мощный огонь противотанковых средств, артиллерии и БПЛА, чем в настоящее время.

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Там же добавили, что танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями, а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему.

Также в компании заявили, что российские танки будущего получат увеличенный калибр пушки.

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