УВЗ: Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми с борта дронами

Танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями (РЛС), а также запускаемыми с борта дронами для сведения информации в единую информационно-боевую систему. Об этом РИА Новости заявили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

Специалисты пояснили, что это позволит повысить осведомленность экипажа о состоянии поля боя. Эксперты считают, что поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью, искусственному интеллекту доверят самостоятельно выбирать цели для атаки в зависимости от приоритетов.

В 2024 году генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» не используется в зоне специальной военной операции из-за высокой стоимости, в результате чего проще купить те же Т-90.

Позднее обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Кристиан Орр указал, что ситуацию вокруг «Арматы» можно описать словами из названия пьесы «Много шума из ничего» английского писателя Уильяма Шекспира. Он допустил, что Россия продолжит извлекать максимальную выгоду из Т-90, тогда как «будущее Т-14 не выглядит более обнадеживающим, чем настоящее».