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14:41, 28 марта 2025Экономика

Индия заблокировала доступ в свой порт танкеру с российской нефтью

Bloomberg: Старый танкер с партией российской нефти не пустили в индийский порт
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aladin Abdel Naby / Reuters

Перевозивший партию российской нефти танкер Andaman Skies под флагом Гондураса, считающийся частью теневого флота России, не получил разрешения на заход в индийский порт Вадинар для разгрузки. Об этом со ссылкой на источники, знакомые со сложившейся ситуацией, сообщает Bloomberg.

Груз был предназначен для государственной компании Indian Oil. Судно загрузилось в Мурманске 24 февраля, передать партию покупателю оно должно было 30 марта. Поводом для блокировки доступа стало отсутствие необходимой документации.

В соответствии с индийскими правилами, танкер с нефтью для захода в порт должен быть не старше 20 лет. Также допустить судно могут при наличии специального сертификата, выданного компанией, имеющей соответствующие полномочия.

Andaman Skies построен в 2004 году, а сертифицировала его для захода в порт местная консалтинговая компания Dakar Class. Однако ее сертификат не признается индийскими властями, соответственно, руководство порта не имеет права принять танкер. При этом в прошлом году судно заходило в порт Вадинара, потому что на тот момент ему еще не исполнилось 20 лет.

Системы отслеживания судов свидетельствуют, что в настоящее время Andaman Skies остается без движения между Оманом и Индией. По всей видимости, он по-прежнему полностью загружен.

Ранее компания Kpler подсчитала, что в феврале 2025 года Индия довела закупки российской нефти до самого низкого уровня с января 2023-го. При этом аналитики не исключали, что в марте объем поставок окажется еще меньше из-за сокращения доступного флота, что связано с январскими санкциями США, введенными еще администрацией Джо Байдена.

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