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20:43, 28 марта 2025Мир

Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии

Трамп: Гренландия нужна США, у нас нет выбора
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Гренландия нужна Вашингтону, поэтому у США нет выбора. Таким образом глава Белого дома Дональд Трамп объяснил необходимость присоединения острова, трансляцию пресс-конференции вел телеканал ABC News.

По словам Трампа, принадлежащий Дании остров необходим Соединенным Штатам для обеспечения международной безопасности, упомянув риски со стороны КНР и России.

«У нас нет выбора», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что заявления Вашингтона о присоединении Гренландии не стоит считать экстравагантными разговорами — такие планы вынашивались Соединенными Штатами давно. Теперь же этот вопрос обострился из-за геополитической борьбы Вашингтона, который продолжает «продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике».

27 марта агентство Bloomberg писало, что Трамп одержим идеей получить остров из-за его значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.

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