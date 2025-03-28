Трамп выразил надежду на хорошие отношения США с Канадой

Трамп: Повышение пошлин не должно испортить отношения США с Канадой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что повышение пошлин не скажется негативно на отношения США с Канадой и другими странами. Об этом политик рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

«У нас будут очень хорошие отношения с Канадой и другими странами, с некоторыми не будет, не будут такие приятные, но большинство стран, я думаю, со мной согласятся, многие извинялись за то, что использовали нас», — отметил он.

По словам Трампа, он сдержит обещание ввести дополнительные пошлины на иностранные товары со 2 апреля текущего года. Также глава Белого дома подчеркнул, что телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни был очень хорошим.

До этого сам Марк Карни заявил о конце эпохи прежних отношений со Штатами Он сообщил, что Канада планирует кардинально изменить экономическую политику в связи с протекционизмом американской стороны. В частности, Оттава решила сократить экономическую зависимость от американского рынка.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ужесточить импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если те попытаются объединиться с целью навредить Вашингтону.