Туристка села на мотоцикл к малознакомому мужчине и была жестоко изнасилована в переулке

Бельгийская туристка подверглась жестокому изнасилованию на улице курорта Тенерифе, Канарские острова, Испания. Об этом сообщил портал Tenerife Weekly.

В феврале 2025 года 47-летняя женщина отдыхала на курорте Коста-Адехе. Одним вечером трое мужчин подошли к ней познакомиться в ресторане, и примерно через полчаса она села на мотоцикл с одним из них.

Малознакомый молодой человек отвез ее в тускло освещенный переулок и надругался над ней, а затем скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

Через несколько недель офицерам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина без судимостей с яркой татуировкой на руке, по которой его опознали. В начале марта злоумышленника задержали и взяли под стражу.

Ранее британский рэпер и блогер Юнг Филли изнасиловал туристку в номере отеля после своего концерта в Магалуфе, Испания. При этом он находится под следствием за надругательство над еще одной женщиной.