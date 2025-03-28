Украина выделила средства на фортификации в Запорожье

Кабмин Украины выделил подконтрольному ВСУ Запорожью $2 млн на фортификации

Кабмин Украины выделил подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожью 83 миллиона гривен (около двух миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») на фортификации. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Запорожской областной государственной администрации (для Запорожской областной военной администрации) 83 320 735 гривен на осуществление мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства», — говорится в публикации.

Уточняется, что данная сумма пойдет на завершение строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования и устройства системы невзрывных заграждений.

Ранее сообщалось, что укрепления Вооруженных сил Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области быстро рушатся из-за некачественного строительства.