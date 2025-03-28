В АТОР прокомментировали крушение батискафа в Египте

Вице-президент АТОР: Властям Египта предстоит разобраться в ЧП с батискафом

Властям Египта предстоит разобраться в причинах крушения батискафа с российскими туристами в Хургаде. Об этом в интервью RT заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, в распоряжении организации нет достоверной информации, касающейся приобретения туристами этой экскурсии. Мурадян отметил, что туристы имеют право самостоятельно выбирать экскурсии, которые им предлагают по линии туроператора, обслуживающей компании или отдельных компаний, специализирующихся на экскурсиях.

«Эта экскурсия была, с точки зрения организатора, официальная. То есть это не что-то сами придумали, это деятельность, которая была разрешена египетскими властями, а значит египетским властям придется дать оценку произошедшему чрезвычайному происшествию», — отметил Мурадян.

Ранее стало известно, что прогулочный батискаф «Синдбад» с российскими туристами, затонувший у берегов египетской Хургады, использовался примерно 10 лет. Представители компании отметили, что судно было единственным в распоряжении фирмы, на котором проводились подводные часовые туры.