В Европе скептически отнеслись к идее отправки войск на Украину

Аналитик Тененбаум: В Европе скептически относятся к отправке войск на Украину

Некоторые европейские страны проявляют скептицизм по поводу идеи отправки войск на Украину, несмотря на решительные заявления Лондона и Парижа. Об этом заявил директор Центра исследований безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаум, передает Le Monde.

«Последние встречи [европейских стран] продолжают привлекать все более широкий круг участников, включая государства, которые настроены скептически, но хотят следить за развитием проекта в качестве наблюдателей. К ним относятся Германия и Италия», — сказал аналитик.

Он также подчеркнул, что неопределенность в отношении данной инициативы присутствует и у стран, играющих ключевую роль в восстановлении свободного судоходства в Черном море — например, Турции и Польши.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину. Однако газета The Wall Street Journal рассказала, что Париж и Лондон сталкиваются с трудностями в попытках убедить других европейских союзников направить свои войска на Украину.