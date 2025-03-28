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05:00, 28 марта 2025Экономика

В Госдуме рассказали о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий

Бессараб: Право на бесплатные путевки в санаторий имеют инвалиды и ветераны
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Ряд категорий россиян может получить путевку в санаторий от государства бесплатно. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды, указала она.

Депутат добавила, что граждане могут один раз в год выбрать форму получения набора соцуслуг: в виде ежемесячной выплаты или в натуральном виде. В набор соцуслуг входит и санаторно-курортное лечение, а также оплата проезда к месту лечения и обратно.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что большинство положенных пенсионерам льгот предоставляются в уведомительном порядке, однако для получения некоторых возможных доплат придется подать заявление

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