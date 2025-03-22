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02:40, 22 марта 2025Экономика

Пенсионерам назвали способ получения некоторых льгот

Финансист Финогенова: Для получения ряда льгот пенсионерам надо подать заявление
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Большинство положенных пенсионерам льгот предоставляются в уведомительном порядке, однако для получения некоторых возможных доплат придется подать заявление. Такой способ получения льгот в интервью агентству «Прайм» назвала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, пенсионеры могут получать как федеральные, так и региональные льготы. Федеральные едины для всех людей пенсионного возраста, а региональные зависят от возможностей областных бюджетов.

К федеральным льготам, для получения которых нужно подавать заявление, относятся налоговые вычеты, льготы по оплате услуг ЖКХ, доплаты за иждивенцев и оплата проезда к месту лечения на железнодорожном транспорте. На региональном уровне пенсионеры могут претендовать на снижение налога на транспорт, субсидии на оплату некоторых коммунальных услуг и льготы на пользование общественным транспортом.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал о некоторых льготах для пенсионеров. По его словам, российским пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу и бесплатное проведение газа до дачного участка.

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