В Госдуме рассказали о некоторых льготах для пенсионеров

Депутат Гаврилов: Пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу

Российским пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу и бесплатное проведение газа до дачного участка. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли. Если площадь участка не превышает шесть соток, налог с него не взимается. Если же площадь больше, налог начисляется только на превышение установленного порога. Однако эта льгота действует лишь на один земельный участок, находящийся в собственности пенсионера», — сообщил он.

Депутат отметил, что в некоторых регионах РФ пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога. По словам Гаврилова, пожилые россияне также могут претендовать на бесплатное проведение газа в рамках соответствующей социальной программы.

Ранее россиянам напомнили о том, что налогом на имущество физических лиц облагаются хозпостройки (бани, сараи, теплицы), которые обладают признаками капитального строения и зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).