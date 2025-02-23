Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:00, 23 февраля 2025Экономика

В Госдуме рассказали о некоторых льготах для пенсионеров

Депутат Гаврилов: Пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Российским пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу и бесплатное проведение газа до дачного участка. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли. Если площадь участка не превышает шесть соток, налог с него не взимается. Если же площадь больше, налог начисляется только на превышение установленного порога. Однако эта льгота действует лишь на один земельный участок, находящийся в собственности пенсионера», — сообщил он.

Депутат отметил, что в некоторых регионах РФ пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога. По словам Гаврилова, пожилые россияне также могут претендовать на бесплатное проведение газа в рамках соответствующей социальной программы.

Ранее россиянам напомнили о том, что налогом на имущество физических лиц облагаются хозпостройки (бани, сараи, теплицы), которые обладают признаками капитального строения и зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

      Президент Польши раскрыл подход Трампа к Украине

      Российский регион подвергся воздушной атаке ВСУ

      Две категории россиян предупредили о повышенном риске кражи денег со счетов

      Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине

      В Раде обратились с просьбой к госсекретарю США в связи с гибелью журналиста Лиры

      В Госдуме рассказали о некоторых льготах для пенсионеров

      Раненый российский боец 10 часов полз по полю под обстрелами ВСУ ради дочери

      Бивол отнял у Бетербиева звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

      Трамп обозначил сроки заключения сделки по завершению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше