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18:59, 21 февраля 2025Экономика

Россиянам напомнили о налоге на теплицы

ФНС: Налогом облагаются хозпостройки с признаками капитального строения
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Налогом на имущество физических лиц облагаются хозпостройки (бани, сараи, теплицы), которые обладают признаками капитального строения и зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом россиянам напомнили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Постройка отвечает признакам капитального строения, когда она прочно связана с землей и ее перемещение без ущерба невозможно. Хозпостройки, не относящиеся к недвижимости, не зарегистрированы в Росреестре и не облагаются налогом. Это, в том числе, не имеющие капитального фундамента теплицы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы и некапитальные временные строения.

Налог при этом не взимается, если постройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не превышает 50 квадратных метров. Такая льгота доступна только для одной хозпостройки. Важно, чтобы в ней не велась предпринимательская деятельность. Местные власти могут расширить условия применения налоговой льготы, добавили в налоговой службе.

Ранее юрист Таисия Вепренцева напомнила, что владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения, с 1 января 2025 года. Она отметила, что регистрация постройки в ЕГРН обязательна, а ее отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств.

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