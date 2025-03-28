В Кремле ответили на вопрос о переговорах США и России и предложении Путина по Украине

Песков: Предложение Путина по Украине не поднималось на переговорах России и США

Предложение президента России Владимира Путина по организации внешнего управления на Украине не поднималась на переговорах российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, обсуждений никаких не было этой темы», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин предложил ввести временную администрации на Украине под эгидой ООН. Глава государства пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.

Позднее в Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее народом и конституцией.