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15:02, 28 марта 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о переговорах США и России и предложении Путина по Украине

Песков: Предложение Путина по Украине не поднималось на переговорах России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin via Reuters

Предложение президента России Владимира Путина по организации внешнего управления на Украине не поднималась на переговорах российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, обсуждений никаких не было этой темы», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин предложил ввести временную администрации на Украине под эгидой ООН. Глава государства пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.

Позднее в Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее народом и конституцией.

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