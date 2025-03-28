В Кремле заявили о нежелании Европы идти по пути мира

Песков: Если Европа не хочет ослабить санкции, то она не хочет идти по пути мира

Если Европа не намерена ослабить санкции в рамках черноморской инициативы, то она не хочет идти по пути мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути [ослабления санкций], то это означает, что они не хотят идти по пути мира», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, отказ стран Европы от ослабления ограничений также указывает на их нежелание «способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло». Черноморская инициатива предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. В нем утверждается, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкций с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.