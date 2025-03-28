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02:45, 28 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали об использовании Зеленского Европой

Нардеп Дубинский: Европа прикрывается Зеленским, чтобы скрыть отсутствие решений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Европе прикрываются громкими заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, пытаясь скрыть отсутствие реальных решений по итогам встречи так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил в Telegram-канале находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

По его мнению, украинского лидера «используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений». Нардеп указал, что ни одна страна не взяла на себя никаких публичных обязательств, даже те, которые ранее выступали за ввод миротворческого контингента на Украину. «Потому что все отлично понимают: если Россия ударит — США их не прикроют», — объяснил Дубинский.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Франция и Великобритания терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину на фоне растущих сомнений в готовности США гарантировать их безопасность.

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