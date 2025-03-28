В России назвали сомнительным аргумент Украины не возвращать всех вывезенных жителей

Москалькова: Настаиваем на возвращении всех вывезенных на Украину курян

В России заявили о сомнительном аргументе Украины не возвращать всех вывезенных жителей Курской области. Об этом в своем Telegram написала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, украинская сторона заявила, что в отношении остающихся на территории Сумской области россиян продолжается процесс оформления документов.

«Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех. На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех 72 оставшихся на украинской территории курян», — заключила Москалькова.

Ранее сообщалось, что с территории Сумской области вывезли 25 курян. Их возвращение сняли на видео.

