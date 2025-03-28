В России спрогнозировали затяжное падение продаж машин

«Ведомости»: Рынок новых машин в России вернется к росту не раньше 2026 года

Рынок новых автомобилей в России вернется к росту не раньше 2026 года. О затяжном падении продаж машин в стране сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков компании Oks Labs.

Ожидать восстановления внутреннего авторынка в этом году не стоит, утверждают эксперты. По итогам 2025-го, согласно их оценке, продажи новых машин в РФ упадут на 11 процентов в сравнении с показателем за 2024-й и составят 1,39 миллиона единиц. Подобную динамику подразумевает базовый прогноз. При оптимистичном сценарии реализация вырастет на 1 процент, до 1,55 миллиона штук, а при негативном — сократится на 22 процента, до 1,23 миллиона.

Ожидаемое падение продаж новых автомобилей в России эксперты объяснили рекордно высокой ключевой ставкой Центробанка (ЦБ), которая продолжает находиться на уровне в 21 процент с октября 2024 года. При такой планке брать кредиты на покупку машины большинству россиян становится невыгодно. С учетом же заметного подорожания новых транспортных средств займы сейчас представляются для многих граждан единственным способ приобрести автомобиль.

Постепенное восстановление рынка аналитики ожидают в 2026-2027 годах. В базовом сценарии ожидается увеличение продаж новых машин на 17 процентов в сравнении с ожидаемым результатом за 2025-й, до 1,62 миллиона единиц. В 2027-м эксперты прогнозируют рост еще на 12 процентов, до 1,82 миллиона. Аналитики связывают подобную динамику в первую очередь с эффектом низкой базы 2025-го и вероятным ослаблением денежно-кредитной политики ЦБ.

Заметное падение продаж новых машин в России началось в конце 2024 года, подобная динамика сохранилась и в начала 2025-го. Только по итогам февраля суммарные объемы реализации сократились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. Отрицательная динамика, согласно ожиданиям экспертов, будет наблюдаться на внутреннем рынке в течение всего года. В январе-декабре, по их оценкам, продажи новых авто в РФ упадут на 10-25 процентов. Этому будет способствовать в том числе регулярное повышение утилизационного сбора.