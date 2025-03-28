В российском городе фигуры SHAMAN и Мизулиной приняли за мусор и выбросили

В Екатеринбурге арт-объект с SHAMAN и Мизулиной приняли за мусор и выбросили

В Екатеринбурге убрали поврежденный арт-объект, который был посвящен певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Арт-объект в центре Екатеринбурга появился в середине марта: изображения Дронова и Мизулиной можно было придвигать навстречу друг другу для поцелуя, между фигурами сверху располагалось красное сердце. Однако в пятницу, 28 марта, жители города заметили, что фигуры кто-то порвал, а механизм больше не функционирует. Вскоре после этого коммунальщики порвали красное сердце, сломали металлический каркас и сложили его для дальнейшего вывоза. По словам представителя екатеринбургской администрации, рабочие, скорее всего, приняли инсталляцию, создатель которой пытался «хайпануть» на теме отношений артиста и общественного деятеля, за мусор. «Инсталляция была интересная, с творческим задором был выбран повод, и хорошо на хайпе проехалось, но больше ничего об этом неизвестно. Не исключено, что она поизносилась под влиянием атмосферных явлений или под влиянием человеческой деятельности, она же там была подвижная. А коммунальщики в силу своей нетерпимости к мусору сочли ее за такой и убрали. Предсказываем логику, скорее всего, сценарий был такой», — предположил собеседник издания. Он подчеркнул, что установку композиции не согласовывали с властями.

Ранее в марте стало известно, что знаменитая петербуржская скульптура «Дракон» лишилась золотого зуба.