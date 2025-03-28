В России оценили ситуацию с поставками автозапчастей

Аналитик Моржаретто: Проблема с поставками в РФ запчастей западных фирм решена

За последние три года в России практически удалось решить проблему с поставками автозапчастей западных производителей. Такое мнение высказал отраслевой аналитик Игорь Моржаретто, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что с момента ухода с российского рынка ряда западных производителей в РФ удалось наладить поставки запчастей для машин большинства брендов. Единственным сегментом, где все еще наблюдаются определенные трудности с импортом, являются эксклюзивные машины «нетипичных комплектаций». «Здесь проблемы есть», — резюмировал Моржаретто.

Что касается автомобилей массового сегмента, то для них на внутреннем рынке сейчас можно найти необходимые комплектующие и запчасти. Практически все основные компоненты можно приобрести в РФ. Речь идет, в частности, о маслах, фильтрах и тормозных колодках. «Они производились и продолжают производиться в России», — заявил эксперт. Кроме того, есть налаженные каналы импорта из КНР, где производится значительная часть запчастей как для китайских, так и для европейских брендов, заключил Моржаретто.

Массовый уход с российского рынка европейских автопроизводителей не мог не сказаться на стоимости запчастей для подобного рода автомобилей. Только в январе-октябре 2024 года цены на комплектующие для иностранных брендов выросли в среднем на 78 процентов. С 2022-го стоимость запчастей для машин Skoda увеличилась на 264 процента, для Volkswagen, Audi, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche — на 260 процентов. Заметно подорожали и детали для Audi, BMW и Mercedes-Benz. За последнее время в РФ также зафиксировали резкий рост импорта подделок. Их доля на внутреннем рынке достигла максимума с 2007 года. В 2024-м с этой проблемой столкнулись в общей сложности 37 процентов механиков.