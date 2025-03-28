В США оценили перспективы прекращения огня в Черном море

Вэнс: Соглашение о прекращении огня в Черном море близко к реализации

Соглашение о прекращении огня в Черном море близко к реализации. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Соответствующее заявление политик сделал во время визита в Гренландию.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. В нем утверждается, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкций с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.