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22:52, 28 марта 2025Мир

В США заявили о тесте Путина для Трампа

Bloomberg: Снятие санкций на российский сельхозэкспорт — тест Путина для Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Предложение о снятии санкций на российский сельскохозяйственный экспорт является тестом президента России Владимира Путина для своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Путин хочет проверить, насколько далеко готов зайти президент США Трамп в давлении на Европу для снятия санкций. По словам собеседника агентства, подключение одного из российских банков к системе SWIFT «может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом».

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. В нем утверждается, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкций с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.

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