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18:24, 28 марта 2025Ценности

Виктория Боня показала варианты наряда для свидания с миллиардером

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала варианты наряда для первого свидания с миллиардером. Соответствующие видео появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» попросила зрителей помочь ей выбрать одежду для указанного случая. Так, она продемонстрировала фигуру в трех облегающих макси-платьях российского бренда: сером, молочного оттенка и вязаном полупрозрачном. Данные предметы гардероба 45-летняя знаменитость сочетала с остроносыми туфлями на шпильках бренда Christian Louboutin.

«Я заметила, что мужчинам нравятся вроде как скромные и элегантные платья, но при этом очень сексуальные и подчеркивающие фигуру», — поделилась наблюдениями автор поста.

В феврале Боня показала фото в бикини и назвала один роскошный подарок условием похода на свидание.

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