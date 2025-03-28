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15:59, 28 марта 2025Экономика

Власти заявили о готовности распространить семейную ипотеку на всю «вторичку»

Хуснуллин: При необходимости семейную ипотеку расширят на все вторичное жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

При необходимости семейную ипотеку могут распространить на все вторичное жилье. О готовности расширить условия льготной программы заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько она будет востребована, и дальше, если будет необходимость, будем предлагать ее расширять в более широком масштабе», — пояснил представитель властей.

Семейную ипотеку с апреля 2025 года распространят на вторичное жилье в городах, где нет активного строительства новых домов.

Так, купить готовые квартиры по этой программе смогут жители Туапсе, Геленджика, Мурманска, Воркуты, Норильска, Комсомольска-на-Амуре, Переславля-Залесского, Назрани, Ухты, Енисейска и некоторых других населенных пунктов.

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