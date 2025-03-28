Военблогер сообщил о падении активности ВСУ у границы в Белгородской области

Военблогер Подоляка: Активность ВСУ у Демидовки и Поповки начала падать

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Демидовки и Поповки Белгородской области начала падать. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«В районе Демидовки — Поповки за истекшие сутки без изменений. Но активность ВСУ здесь начала падать. Видимо сказываются как потери, так и улучшение взаимодействия наших частей на данном участке фронта», — написал блогер.

По его словам, также ВС России начали бои за Гуево в Суджанском районе Курской области. Там противник упорно держит позиции, однако российские военные его продавливают.

В пятницу, 28 марта, стало известно об освобождении Гоголевки в Курской области. Это оказалось возможным после взятия под контроль международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа», зачистки его окрестностей и выхода на государственную границу.