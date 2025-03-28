Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 28 марта 2025Россия

Военкор отреагировал на смерть Героя России в Курской области

Военкор Поддубный: Я пытался связаться с Тибиловым, не зная о его смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Военкор Евгений Поддубный отреагировал на смерть в Курской области Героя России Марата Тибилова. Об этом он написал в Telegram.

Росгвардия сообщила о смерти Тибилова 28 марта.

Поддубный рассказал, что 27 марта поздравил Тибилова с Днем Росгвардии, однако ответа не получил. «Я решил, что на [он] задаче. А сегодня узнал, что его не стало», — отметил журналист.

Ранее в Курской области несовместимые с жизнью травмы получила журналист Первого канала Анна Покровская. Ее смерть вызвала широкий резонанс, в частности, случившееся прокомментировал врио главы Курской области Александр Хинштейн. «К сожалению, не обходится без потерь», — написал он.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Здания ходили ходуном». Россиян экстренно эвакуируют после землетрясений в Мьянме и Таиланде. Что там происходит?

    «Фактически уничтожена». Минобороны сообщило об ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа» и очередной уловке Зеленского

    В Раде раскрыли детали проекта ресурсной сделки с США

    Землетрясение в Мьянме оказалось сильнее спитакского

    Футболист «Зенита» отреагировал на информацию о конфликте с Семаком

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана

    Стало известно о критическом состоянии Паши Техника

    Инстасамка показала архивное фото

    Тракторист подорвался на мине ВСУ в российском регионе

    Морские биологи опровергли миф о молчаливости акул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше