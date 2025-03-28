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06:37, 28 марта 2025Россия

Военкор высмеял Зеленского после его заявления о наступлении России

Коц в шутку назвал Зеленского гениальным стратегом после слов о наступлении РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц высмеял украинского президента Владимира Зеленского после его слов о том, что Вооруженные силы (ВС) России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей. Он прокомментировал заявление политика в Telegram-канале.

«Просроченный все-таки гениальный стратег. Он же сам говорил, что вторжение ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») в Курскую область было нужно для того, чтобы предотвратить наше наступление на Сумы. С августа прошло уже более полугода. Украина потеряла на Курщине более 70 тысяч штыков, сотни единиц техники. И теперь отступает. А мы на плечах противника готовы ворваться в Сумскую область. Предотвратил, Володiмир?», — написал Коц.

Ранее Зеленский предположил, что новое наступление ВС России произойдет весной 2025 года и заявил о накапливании российскими военными ресурсов. По его словам, Россия якобы намеревалась предпринять аналогичное наступление летом 2024 года.

До этого политолог Сергей Марков допустил, что Зеленский может быть в панике из-за данных украинской разведки о готовящемся наступлении России, либо его заявления могут служить оправданием для атак ВСУ по Курской и Белгородской областям.

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