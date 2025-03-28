В российском аэропорту сняли временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Саратова сняты в 08:10 по московскому времени. Об этом 28 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он указал, что временные ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

До этого авиагавань не принимала и не отправляла никакие авиарейсы.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. До этого жители Энгельса рассказали о прогремевших в городе взрывах. По их словам, они раздались примерно в четыре часа утра.