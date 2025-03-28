Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:42, 28 марта 2025Путешествия

В российском аэропорту сняли временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Саратова сняты в 08:10 по московскому времени. Об этом 28 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он указал, что временные ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

До этого авиагавань не принимала и не отправляла никакие авиарейсы.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. До этого жители Энгельса рассказали о прогремевших в городе взрывах. По их словам, они раздались примерно в четыре часа утра.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

    В Москве заявили о возвращении Вия в Киев

    Названы пять самых популярных у россиян вредных продуктов

    Трампу представят три варианта «Золотой купол»

    Названо чудо Папы Римского

    Полиция начала расследование поджога офиса Народного фронта в российском городе

    Российские войска уничтожили позиции ВСУ в трубе пересохшего канала

    В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

    Раскрыт тип атаковавших Саратовскую область беспилотников ВСУ

    Описана хронология 10 дней боев с ВСУ на границе Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше