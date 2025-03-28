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15:44, 28 марта 2025Моя страна

«Яндекс Карты» обновили информацию о доступности более 900 вокзалов, аэропортов и метро

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Яндекс Карты» обновили информацию о доступности для людей с инвалидностью более чем 900 вокзалов, аэропортов и станций метро в крупных городах России. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что теперь в приложении пользователи смогут проверить, насколько здание доступно для людей с ограниченной мобильностью. Справку добавили в сервисе об аэропортах, автобусных и железнодорожных вокзалах, а также о станциях метро во всех городах России с населением более 500 тысяч человек.

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Отмечается, что информация о доступности транспортной организации отображается в ее карточке — нужно открыть ее и найти раздел «Особенности». В нем указано, есть ли парковка для людей с инвалидностью, пандус, кнопка вызова персонала, лифт, туалет для людей с инвалидностью или автоматическая дверь.

В октябре 2023 года «Яндекс Карты» начали показывать стоимость поездки по платным дорогам.

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