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15:01, 19 октября 2023Среда обитания

«Яндекс Карты» начали показывать стоимость поездки по платным дорогам

«Яндекс Карты» начали показывать автомобилистам цену поездки по платным дорогам

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В «Яндекс Картах» с 19 октября автомобилисты могут увидеть стоимость поездки по платным дорогам. Об этом пресс-служба сервиса сообщила ТАСС.

Такую функцию разработчики добавили в последней версии приложения на iOS и Android. Она поможет водителям заранее оценить расходы на поездку или выбрать альтернативный маршрут.

Причем в приложении показывается цена не всей платной дороги, а только того участка, который необходим водителю в выбранном маршруте. Сервис также начал учитывать гибкие тарифы, когда стоимость проезда зависит от времени суток. «Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа», — указали в компании.

В июне зампредседателя правления «Автодора» Константин Макиев рассказал, что повышать стоимость проезда по российским платным дорогам в 2023 году будут точечно. По его словам, изменения коснутся в основном новых автомобильных дорог.

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    Нина Ташевская
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