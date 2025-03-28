Задержание пытавшегося устроить теракт в Москве мужчины попало на видео

ФСБ показала задержание судимого мужчины, пытавшегося устроить теракт в Москве

Задержание ранее судимого мужчины, пытавшегося устроить теракт в одном из административных зданий в Москве, попало на видео ФСБ. Ролик в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур задерживают злоумышленника. На видео мужчина рассказывает, что украинские спецслужбы пообещали заплатить ему 10 000 долларов за подрыв.

О том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве, стало известно в пятницу, 28 марта. В отношении задержанного мужчины уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30, статье 205 («Покушение на теракт») и статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Он признал вину и сотрудничает со следствием.

